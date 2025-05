Karadeniz'de sular 2100'e kadar 4 dereceye kadar ısınabilir

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü İklim ve Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ilıcak, en kötü iklim senaryosuna göre Karadeniz'de deniz yüzey suyu sıcaklıklarının 2100'e kadar ortalama 4 derece artmasının beklendiğini belirterek, ısınmaya bağlı aşırı hava olaylarının şiddetinin ve deniz seviyesindeki yükselmenin fazla olacağı uyarısında bulundu.

MUHTEMEL SENARYOLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

İklim değişikliği projeksiyonları, küresel sera gazı emisyonlarının kontrol altına alınmaması durumunda atmosferik sıcaklıklarda yaşanacak artışları öngören ve temsili konsantrasyon yolları (Representative Concentration Pathways /RCP) adı verilen senaryolara göre hazırlanıyor.

EN KÖTÜ SENARYODA 5,4 DERECEYE KADAR SICAKLIK ARTIŞI BEKLENİYOR

En kötümser senaryo olan RCP8.5'e göre, dünyada fosil yakıta dayalı büyüme sürüyor ve emisyonlar hızla artıyor.

Bu durumda 2100 yılına kadar sıcaklıkların ortalama 3,2 ila 5,4 derece arasında artması bekleniyor.

ORTA DÜZEY SENARYODA EN FAZLA 3,2 DERECE ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Emisyonların 2040'a kadar artıp sonra sabitlendiği orta düzey senaryo olan RCP4.5'e göre sıcaklık artışının ortalama 1,8 ila 3,2 derece arasında olacağı öngörülüyor.

En iyimser senaryo RCP2.6'da ise emisyonlar hızla düşüyor ve sıcaklık artışı ortalama 1 ila 1,8 dereceyle sınırlı kalıyor.

TÜRKİYE'NİN KUZEYİNDEKİ FIRTINALARIN ENERJİSİ ARTACAK

Ilıcak, Türkiye'yi çevreleyen denizlerdeki sıcaklık ve tuzluluğun değişiminin deniz seviyesi yükselmesine ve fırtına kabarmasına yönelik etkilerini incelemek için yüksek çözünürlüklü modellere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ilıcak, küresel okyanus modellerinin düşük çözünürlüklü olmasının, bölgesel çalışmalar için yetersiz kaldığını, Karadeniz ve Akdeniz için yüksek çözünürlüklü modellere ihtiyaç duyulduğunu ve bu nedenle atmosfer modellemesinde yaygın bir yöntemi kullanarak daha küçük ölçekli iklim simülasyonları oluşturduklarını belirtti.

"DENİZ YÜZEY SICAKLIĞI ARTARSA YAĞIŞ DA ARTACAK"

İlginç sonuçlar bulduklarını ifade eden Ilıcak, şöyle konuştu:

Suyun ısınmayla birlikte genleşmeye başladığını hatırlatan Ilıcak, bu durumda deniz seviyesinin de yükselmeye başladığını ve bu sonucun sürpriz olmadığını kaydetti.

"TOPRAĞIN TUZLANMASI SÖZ KONUSU"

Isınmayla birlikte deniz tuzluluğunda artış olacağının da altını çizen Ilıcak, çalışmanın sonucunda tahmin edemedikleri bir etkeni ortaya koyduklarından bahsetti. Ilıcak, "Kıyıya yakın tarım yapılan arazilerde deniz seviyesi yükselmesinden dolayı toprağın tuzlanması söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

Ilıcak, özellikle mendereslerde, ovalarda deniz seviyesi yükselmesinin toprağın tamamen tuzlanmasına, belli bir bölgenin artık tarım yapılamaz hale gelmesine neden olduğunu vurguladı.

"TUZLULUK ARTIŞIYLA BALIK ÖLÜMLERİ DE ARTACAK"

Ilıcak, şu değerlendirmeleri paylaştı:

Karadeniz için hazırladıkları yüksek çözünürlüklü okyanus modelini ilerleyen simülasyonlarda ölçeklendirerek kullanacaklarını bildiren Ilıcak, aynı yöntemin ilerleyen dönemde Akdeniz ve Ege için de uygulanacağı bilgisini verdi.

"BU KÜRESEL BİR PROBLEM"

Ilıcak, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu küresel bir problem, bunu kabul etmek lazım. Emisyonların bir an önce azalması gerekiyor. 2035'e kadar karbon emisyonlarında artış devam edecek, ondan sonra azalmayı göreceğiz gibi duruyor. Endüstrinin her alanında bütün emisyonların her aşamada azalması gerekiyor.



Hedefler tutmazsa Türkiye denizlerini çok iyi bir şeyler beklemiyor açıkçası. O yüzden de Türkiye'nin üzerine düşen görevler var ama maalesef bu tamamen küresel bir sorumluluk. Herkesin bir şekilde emisyonlarını azaltması lazım aynı zamanda. Sadece biz azalttık diye Karadeniz iyi olmayacak. Kötü tarafı maalesef bu.