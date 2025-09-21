Karaman’da 27 bin 500 adet makaron ele geçirdi

Karaman’da İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

12-20 Eylül tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 14 bin 890 kişi sorgulanırken, 40’ının çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Yakalanan 40 kişiden 8’i tutuklandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Denetimlerde tütüne emdirilmiş bonzai, kenevir bitkisi, skunk bitkisi, 230 gram kubar esrar maddesi, sentetik ecza hap, 2 adet tabanca, 18 adet tabanca mermisi, 3 adet yivsiz ruhsatlı av tüfeği ve muhtelif avlanma malzemeleri, 3 adet bıçak, makaron doldurma aparatı, 2 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 25 bin adet boş makaron, 5 kilogram tütün ve uyuşturucu kullanımındaki muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.