Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Pazartesi günü okullar tatil mi?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı.

Milyonlarca öğrenci, yoğun geçen ilk dönemin ardından kısa bir mola vermeye hazırlanıyor.

Kasım ayı ara tatili, hem öğrenciler hem de öğretmenler için dinlenme ve motivasyon tazeleme fırsatı sunacak.

Tatilin yaklaşmasıyla birlikte, “Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?” ve “Pazartesi günü okul var mı?” soruları gündeme geldi. İşte kasım ara tatiline dair tüm detaylar…

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre öğrenciler, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte kısa bir dinlenme molasına çıkacak. Kasım ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

Bu yıl, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında okullarda anlamlı etkinlikler düzenlenecek.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu süreçte hem yoğun geçen ders temposundan uzaklaşarak dinlenme fırsatı bulacak hem de çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle vakit geçirebilecek.

Tatil, hafta sonlarıyla birleştiğinde toplamda 9 gün sürecek. 7 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından başlayacak tatil, 17 Kasım Pazartesi günü sona erecek.