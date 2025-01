Cast ajansı ve menajerlik firmalarına rekabet soruşturması

Cast ajansları ve menajerlik şirketleri, medya dinamiklerinin şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Bu kuruluşlar, oyuncu ve model seçiminden projelerin hayata geçirilmesine kadar pek çok alanda hizmet sunarak sektöre yön veriyor.

Ancak sektörün rekabetçi yapısı ve işleyişine ilişkin tartışmalar zaman zaman gündeme geliyor.

Rekabet Kurulu, cast ajansları ve menajerlik şirketlerinin sektördeki uygulamalarını mercek altına alarak kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

21 TEŞEBBÜSE SORUŞTURMA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Cast Ajansları Derneği ile cast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı.

Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı.

SORUŞTURMA AÇILAN TEŞEBBÜSLER

Kurulun soruşturma açtığı teşebbüsler şöyle sıralandı:

Cast Ajansları Derneği, Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti., Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti., Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Cemile Yaprak Atış, Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti., Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti., ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden Talent Management, Nimet Atasoy AŞ, People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti., Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti., Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti., Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti., Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti., TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.