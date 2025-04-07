Meteorolojiden İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu uyarı

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı.

10 İLE SARI KODLU UYARI

Yapılan değerlendirmelere göre, 10 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Türkiye, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sabah ilk saatlerden itibaren Balıkesir, İzmir, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın batısı ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak.

Sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi bekleniyor. Soğuk havanın, yurdun batısında hafta sonuna kadar, doğusunda ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji'nin tahmin ve erken uyarıların takip edilmesi gerekiyor.