Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

DHA

Çorum'un Sungurlu ilçesi Arifegazili mevkisinde Hamit Pempe idaresindeki 19 AFT 453 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu önünde seyir halinde olan Hasan Hüseyin Y. idaresindeki 06 ERB 595 plakalı tırın dorsesine çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, sürücü Hamit Pempe araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Hamit Pempe yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.