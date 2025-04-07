Okullarda ders zili bugün yeniden çalacak

Haber Merkezi

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona erdi.

Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün boyunca dinlenme ve eğlenme fırsatı buldu.

İKİNCİ DÖNEM 20 HAZİRAN'DA BİTECEK

İkinci döneme kısa bir ara verilerek hem enerji toplandı hem de motivasyon tazelendi.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

SINAV MARATONU BAŞLAYACAK

Eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınav maratonu başlayacak.

15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak.