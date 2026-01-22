Kaş’ta şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Turistik ilçe Kaş’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, günlük yaşamda aksamalara yol açtı. Zaman zaman saatte 50 ila 70 kilometre hızla esen rüzgar, birçok noktada maddi hasara neden oldu.

AĞAÇLAR VE DİREKLER DEVRİLDİ

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden sökülerek yollara devrildi, elektrik direkleri ise yerinden koparak yıkıldı. Bazı konutların çatılarına monte edilen güneş enerjisi panelleri savrularak sokaklara düştü.

ÇATILAR ZARAR GÖRDÜ

Fırtınadan etkilenen yapılardan biri de Kalkan Mahallesi’nde bulunan Kalkan İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Okulun çatısında hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

BELEDİYE EKİPLERİ SAHADA

Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak ve olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. İlçede aralıklarla etkili olan yağışla birlikte fırtınanın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.