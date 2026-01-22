İmar planlarında cemevleri için yeni düzenleme yürürlükte

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KÜLTÜREL TESİS ALANLARINDACEMEVİ GÖSTERİMİ

Yeni düzenleme kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının görüş ve talebi doğrultusunda, imar planlarında “kültürel tesis” olarak ayrılan alanlarda cemevlerinin planlara işlenmesi, tahsis edilmesi ve inşa edilmesinin önü açıldı.

YEREL YÖNETİMLER İÇİN BELİRSİZLİK SONA ERDİ

Yapılan değişiklikle birlikte, yerel yönetimlerin cemevlerine ilişkin imar planı kararlarında yaşadığı uygulama ve gösterim belirsizliklerinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.