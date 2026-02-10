Kastamonu'da 2 katlı ev heyelan nedeniyle çöktü

- Kastamonu'da kar yağışı sonrası heyelan nedeniyle boşaltılan 2 katlı ev çöktü.
- Alayüz köyündeki Mehmet Altıntaş'a ait ev, ekiplerin incelemesiyle tahliye edilmişti.
- Güvenlik kamerası, evin çökme anını kaydetti.
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla birlikte birçok noktada heyelan meydana geldi.
Cide ilçesine bağlı Alayüz köyünde ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Mehmet Altıntaş'a ait 2 katlı ev, heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.
Boşaltılan ev, bir süre sonra tamamen çöktü.
YAŞANANLAR KAMERADA
Evin yerle bir olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.