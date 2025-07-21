Kastamonu'da denize düşen genç hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesi Fener mevkiinde, gezmek için Kastamonu il merkezinden Cide ilçesine giden 18 yaşındaki Hasan Emre Maviş, sahilde birlikte oturduğu arkadaşlarının yanından bir süreliğine ayrıldı.

DENİZE DÜŞEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada sahile bağlı haldeki bulunan bir kayığa atlamak isteyen Hasan Emre Maviş, dengesini kaybederek denize düştü.

Durumu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, genci kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sahile çıkartılan gencin cenazesi, polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Cide Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayı anlatan gencin arkadaşları, Hasan Emre Maviş’in yüzme bilmediğini, kendilerinin de durumu fark ettikten sonra kurtaramadıklarını ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.