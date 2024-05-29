Kastamonu'da servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Kastamonu’nun Daday ilçesinde servis aracı ile otomobilin çarpışması neticesinde 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

İHA

Kastamonu'da Daday ilçesi Kastamonu-Eflani karayolu Boyalılar mevkiinde, Pınarbaşı-Ulus ilçeleri arasındaki yol yapımında çalışan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü personellerini taşıyan, Mesut O. idaresindeki 06 DH 5973 plakalı Volkswagen plakalı minibüs ile Mehmet E. yönetimindeki 34 LA 6890 plakalı otomobil çarpıştı..

5 yaralı tedavi altında

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet E. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Aziz H., Recep B.H., Ruşen T. ve İsmail Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

1'nin durumu ağır

Tedavi altına alınan yaralılardan Aziz H.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ait servis aracında sürücü Mesut O. ile araçta yolcu olarak bulunan Kadir Ö., Mehmet Ş., İsa K., Ercan T., Esat D., Cihat C.S. ve Ahmet K.'ye ise sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta müdahale edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)