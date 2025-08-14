Kaymakamlıklar yasağı duyurdu: 4 ilçede denize girilemeyecek

İstanbul’da dalga boylarının tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle 4 ilçede denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karara mutlaka uyulması gerektiğini vurguladı.

Sarıyer Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada özellikle Kısırkaya Plajı’nda dalga boyunun artması sebebiyle 15 Ağustos Cuma gününe kadar denize girişlerin yasaklandığını bildirdi.

3 İLÇEDE PAZAR GÜNÜNE KADAR YASAK

Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde ise yasak 17 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.

Karadeniz kıyılarında rüzgarın şiddetini artırması, akıntıların güçlenmesi ve dalga boylarının yükselmesi bekleniyor. Bu durumun “rip akıntısı” olarak bilinen, yüzücüler için ölümcül olabilen deniz çekilmelerini tetikleyebileceği belirtiliyor.