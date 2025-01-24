Kayseri'de bir evde çıkan yangından 3 kişi etkilendi

İHA

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi’nde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen anne, baba ve çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞKAN METİN, AİLEYİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de yangında dumandan etkilenen aileyi hastanede ziyaret ederek, yanan evde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Metin şöyle dedi: