Kayseri'de hasat edilen patatesler yurt dışına ihraç ediliyor

Kayseri patatesiyle adından söz ettiriyor.

Yeşilhisar ilçesinde ilkbaharın ilk aylarında ekilen patateslerin hasadına başlandı.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen yaklaşık 80 mevsimlik işçi, traktör ile sökülen patatesleri torbalıyor.

TIR ve kamyonlara yüklenen torbalanmış patatesler, ihraç edilmek Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelere gönderiliyor.

"50 TON PATATES BEKLENİYOR"

25 yıldır çiftçilik yapan 4 çocuk babası Yusuf Vural, "Yaklaşık 600 dekar alanda patates ekiyorum. İlçemizde yaklaşık 12-13 bin dekar kadar patates ekiliyor. 48-50 bin ton gibi bir patates bekleniyor.

Bunun birazı sofralık birazı sanayilik olmak üzere patateslerimiz var. İlçemizde 7’nci ayın 5’i gibi patates hasadı başlar. 11’inci ay gibi de hasadımız kışlık olarak biter" diye konuştu.

"PAZAR OLMADAN EKİM, ÇİFTÇİYE YÜK OLUYOR"

Bu yıl patatesteki verimlerin iyi olduğunu aktaran Vural, “Ama biraz kuraklıktan dolayı yine de geçen seneye göre düşük. İç piyasaya göre biraz patates tüketiminde arz ve talebin arasında fark var. Talep az ama üretim yüksek bu yüzdende ihraç ediyoruz. Bu yıl Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelere patatesimizi ihraç ediyoruz. İç piyasada bu kadar rağbet görmüyor. Dış piyasa daha güzel oluyor. Günlük 80'e yakın işçi çalıştırıyoruz.

Şu an tarlamızda Otolia, Marabel, Madeleine gibi çeşitlerimiz var. İhracat için Arizona çeşitlerinden ekiyoruz. İç piyasada sofralık olarak Madeleine ekiyoruz. Sanayilik olarak ‘Jelly’ gibi çeşitlerimiz var. Bu sene biraz kurak geçti. Havalarda sıcak geçti. Bu da bizim rekoltemizi biraz düşürdü. Üreten çiftçilerimiz planlı ekimler yapsın. Sözleşmeli ekimlere yönelsin. Çünkü pazar olmadan ekim, çiftçiye yük oluyor. Önce pazarını bulsun sonra eksin” ifadelerini kullandı.