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Kayseri'de polisim diyerek 560 bin lira dolandırdı

Kayseri'de polisim diyerek 560 bin lira dolandırdı Kayseri'de yaşlı adamı telefonla arayarak kendini polis olarak tanıtıp 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.