Dolandırıcılık vakaları her geçen gün artıyor.
Ekiplerin uyarılarına rağmen mağdur olan vatandaşlar ise soluğu yine güvenlik güçlerinde alıyor.
Bu kez adres Kayseri oldu.
Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, 70 yaşındaki adamı arayarak 560 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı.
Dolandırıcı, altınları aldıktan sonra kaçtı.
Kameralardan tespit edildi
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 178 saatlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin yaşlı adamdan altınları aldığı anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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