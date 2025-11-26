Kayseri'de sahte altın bozduran şahıslar yakalandı: 5 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'de Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir kuyumcuya girerek, sahte Cumhuriyet altını bozduran şahısları yakalamak için çalışma yaptı.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERLERİNDEN PARA, SAHTE ALTIN VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, E.K.K. (23), C.Y. (36), N.K. (32), A.M. (26) ve M.Y. (42) yakalanırken, yapılan kontrollerde şahısların ‘dolandırıcılık’, ‘uyuşturucu imal ve ticareti’ ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından kayıtları bulunduğu belirlendi.

Ekipler tarafından şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 203 bin 650 TL nakit para, 15 adet sahte Cumhuriyet altını ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 şahıs hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.