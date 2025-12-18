Türkiye Kupası: GS - Başakşehir maçı hangi kanalda? Şifresiz CANLI izle

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması maçları devam ediyor.

A grubunda yer alan Galatasaray, kupadaki ilk maçında sahasında RAMS Başakşehir’i ağırlamaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de yakaladığı başarılı grafiği kupa maçlarına da taşımayı hedeflerken, Başakşehir ise zorlu deplasmandan avantajlı bir sonuçla ayrılmak istiyor.

İki ekip, bu sezon ligde de karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden Galatasaray 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Bu kez gözler, kupadaki randevuya çevrilirken, karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, kupadaki ilk sınavında 18 Aralık’ta RAMS Başakşehir’i sahasında ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyle grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma 20.30’da başlayacak. Mücadelede Halil Umut Meler hakem olarak görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası heyecanını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı A Spor ekranlarından takip edebilecek.

