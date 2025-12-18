Su krizi büyüyor! İSKİ açıkladı: 18 Aralık baraj doluluk oranları İstanbul’da su kaynaklarına ilişkin endişe sürerken, baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. Gözler ise 18 Aralık tarihli güncel İSKİ verilerine çevrildi. Peki, bugün itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Göster Hızlı Özet İstanbul'daki barajların doluluk oranı kritik seviyenin altına indi.

18 Aralık'ta açıklanan verilere göre, İstanbul'un barajlarında ortalama doluluk oranı yüzde 17,8 olarak belirlendi.

İSKİ'ye göre, uzun süredir beklenen yağışların etkisiz kalması su seviyesini hızla düşürdü. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul’un su kaynakları alarm vermeye devam ediyor. İSKİ tarafından günlük olarak yayımlanan güncel verilere göre, kent genelindeki barajlarda doluluk oranı kritik eşiğin altına indi. Uzun süredir beklenen mevsim yağışlarının etkili olmaması, barajlardaki su seviyesinin hızla düşmesine neden oldu. 18 Aralık Perşembe günü açıklanan son ölçümlerde, İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 17,8 olarak kaydedildi. İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranları: İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI Ömerli Barajı: %16,45 Darlık Barajı: %28,27 Elmalı Barajı: %53,44 Terkos Barajı: %18,86 Alibey Barajı: %12,46 Büyükçekmece Barajı: %17,05 Sazlıdere Barajı: %15,62 Istrancalar Barajı: %29,45 Kazandere Barajı: %1,81 Pabuçdere Barajı: %2,71 İç Haber Haberleri YSK’da görev değişimi

Hakkari'de gizemli taşlar: 6 tane birden...

40 yıllık ses kaydı çıktı! İşte "Al Fadimem" türküsünün gerçek hikayesi...