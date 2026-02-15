Kayseri'de tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 71 bin lira ceza

- Kayseri'de akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 71 bin 801 lira ceza verildi.
- Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
- Ayrıca, trafikte kural ihlali yapan diğer sürücülere de cezalar kesildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 71 bin 801 lira cezai işlem uygulandı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Trafikten men edilen motosikletin sürücüsü hakkında ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, trafikte makas atan araç sürücüsüne 11 bin 629 lira, yaya geçidine araç park eden sürücüye de 1246 lira ceza kesildi.