Kayseri'de yerli ve milli silahlar geliştirilsin diye 77 bin metrekare arsasını bağışladı

İstanbul'da IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na giden İsmail Zurnacı, burada Türk savunma sanayii ürünlerinden etkilendi.

Zurnacı, babasından kalan Kayseri’nin Develi ilçesindeki 77 bin metrekare arazisini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağışladı.

TSKGV'YE YAPTIĞI BAĞIŞIN GURURUNU YAŞIYOR

Zurnacı, bünyesinde Türk savunma sanayii için birçok önemli firmayı barındıran vakıf tarafından 2 farklı beraat ve altın madalya ile ödüllendirildi.

Yerli ve milli silah geliştirilmesi için arsasını bağışlayan Zurnacı, her yıl geliştirilen önemli ve stratejik yerli silahlar ile milli savunma hamlesine katkı vererek, TSKGV'ye yaptığı bağışın gururunu yaşıyor.

"GURURLANIP, ETKİLENDİM"

Vakfın yaptığı milli savunma hamlelerinden etkilendiğini anlatan İsmail Zurnacı, şunları söyledi:

Vakfın kurucuları ile tanıştım. Broşür istedim. Orada bağış yapmaya karar verdim. 2005-2006 yıllarında üretilen silahları ve SİHA’ları gözümle gördüm. Silivri tarafında stantlar açılmış orada sergileniyordu.



Dost ülkelerde beğendikleri ürünler için sözleşme yapıyordu. Bu durum beni çok etkiledi. ASELSAN’ın yaptığı bir silah vardı. Çok ilgimi çekmişti. Dost ülke generalleri de stantları geziyordu. Amerikalı bir orgeneral dikkatimi çekmişti. Stantları gezerken hep ASELSAN’ın ürettiği bu silahın başına geliyordu.



Düşünceli bir hali vardı. Ben de kendi kendime dedim ki; ‘Türkler isterse yapabilir’ manası ile bakıyordu. İnanın ben orada gururumdan ağladım. Bizim generallerden birisi beni o halde görünce ‘Hocam çok duygulanmışsın’ dedi.



Dedim ki; ‘Paşam bunları görüp de bir Türk olarak duygulanmamak elde değil.’ Ama bir Türk olarak gönül isterdi ki bunlar 50-60 sene önce yapılsaydı. Ben bu yüzden gururlandım. Etkilendim.

"ŞAHİTLER HUZURUNDA BANA TAPULARINI VERDİ"

İstanbul’da yaşadığı dönemde akciğer hastalığına yakalandığını anlatan Zurnacı, şöyle konuştu:

Beşiktaş’ta kirada oturuyordum. Akciğer hastalığına yakalandım. 33 kiloya düştüm. 3 ay sonra önce Rahman’ın ve sonra doktorların yardımıyla 86 kilo ile taburcu oldum. 2 yıl çalıştırmadılar. Hayırsever dernekler bize iaşe yolladılar. 2 senenin ardından çalışmaya başladım.



Bu sırada babamın rahatsızlandığını duydum. Babam diğer kardeşlerimi kendisine bakmaları için çağırmış ama gitmemişler. Sonra beni çağırdı. Ben de hastalık çektiğim için dayanamadım.



Tedavisinin ardından da İstanbul’a yanıma getirdim. Babam şahitler huzurunda tapu memurları eşliğinde bana tapularını verdi. Rahmetli babam memurlara dedi ki; ‘Öyle sağlam yapın ki ben öldükten sonra bunun elinden alırlar’ dedi.



O günkü kanunda bakımlı olarak tapuları herhangi birine verebiliyormuş. Bir yıl birlikte Beşiktaş’ta kaldık. Vasiyeti üzerine köyümüze defnettik.

"HİÇ PİŞMANLIĞIM YOK"

Vatan hakkının önemine de dikkat çeken Zurnacı, şu ifadeleri kullandı:

Paşalarla görüşünce bu vakıf benim mantığıma uydu. Bu mallar benim üzerime geldi. Ama ben de ölümlüyüm. Ben öldükten sonra çocuklarım gelip bu mallarla uğraşmaz. Köylüler de cephe aldılar.



‘Bize ucuz pahalı satsaydın’ dediler. Ben kabul etmedim ve böyle karar alarak vakfımıza bağışladım. Mutluyum. Çünkü, üretimi gördüm. Belki görmesem mutlu olamayacaktım. Her yıl yeni üretilen silahlar gösterime açılıyor.



Gidip görüyorum. Kayseri’de tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım Beşiktaş’ta ben de burada mutluyum. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na 77 bin metrekare tapu bağışladım. Vakfımıza ait. Piyasa değeri ile hiç ilgilenmedim. Hiç sormadım.



Ama bazıları ‘Sen bağış yapmasaydın Develi’de 1-2 tane lüks daire alırdın’ dediler. Ben bu dünyadan göçeceğimiz için kabul etmedim. Öbür dünyada komşu hakkı soruluyor hep anlatılıyor ama vatan hakkını anlatan yok. Ama Rahman soracak. ‘Vatanın içi ne yaptın?’ diyecek.



İslam’ın özünde bağımsızlık var. Bağımsız olmak için de güçlü olmak zorundasın. Bunu anlatmıyorlar. Ben buna dayanarak bağışta bulundum. Çok şükür rahatım. Geriye döndüğüm zaman çok şükür hiçbir pişmanlığım yok.

"MAHALLEDE DIŞLANDIM"

Vakfa arazilerini bağışladıktan sonra yaşadığı bölgede dışlandığını da belirten İsmail Zurnacı, şöyle konuştu:

Bir Türk olarak gurur duymamak elde değil. Ama gönül isterdi ki Atatürk zamanında kurulan silah fabrikaları kapatılmasaydı. Belki bugün o fabrikalar dünyaya silah satıp teknoloji üretecekti.



Dünyada 400 milyona yakın bir Türk nüfusu olduğu söyleniyor. Türk olunmaz, Türk doğulur. Türklük şuuru insanın elinde değil. Yaradılış geninde var.



Bağış yaptığım için ben şu an yaşadığım mahallede dışlandım. Çevre ile ilişiğimi kestim. Kendi halimde mutlu bir şekilde yaşıyorum.

"NE KADAR GÜÇLÜ OLURSAK O KADAR RAHAT EDERİZ"

Türkiye’nin bölgede güçlü olması gerektiğini belirten Zurnacı, şu sözleri kullandı: