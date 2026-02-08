Bu tezgahı gören kilo kilo alıyor: İşte nedeni...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsiminin etkisiyle tezgahlarda çeşitliliği artan ve sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan turşu, hem yemeklerin yanında hem de suyuyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kentte kilogram fiyatları 250 ile 350 lira arasında değişen turşularda en çok salatalık, pancar ve kırmızı lahana çeşitleri tercih ediliyor.

Turşu satıcısı Burak Dener, turşu kurulumunun genellikle sirkeyle yapıldığını, bunun ürünün ömrünü uzattığını ve koruyuculuğu artırdığını belirtti.

Turşunun sıcağı sevmediğini ve soğuk ortamda muhafaza edilmesi gerektiğini ifade eden Dener, ev yapımı turşuların ortalama 30 ila 45 gün arasında yemeğe hazır hale geldiğini kaydetti.

Bu dönemde kırmızı lahananın çok satıldığını dile getiren Dener, "Turşu satışlarımız sonbahara girerken eylül ayı itibaren başlıyor. Kışı dolu dolu geçirirken yaz aylarında satışlar biraz daha düşer, sıcaklarda turşu için susattığını ve tuzlu geldiğini söylerler. Eskiden insanların hacca giderken yanlarında turşu götürdükleri söylenir, vücudun sıcakta tuz kaybetmesinden dolayı bu ihtiyacı turşuyla karşıladıklarını söylerler" dedi.

Turşunun üzerinde bekledikten sonra oluşan beyaz tabakaya ilişkin de bilgi veren Dener, ’barlama’ denilen bu durumun mayalanma olduğunu ifade ederek, "Evde annelerimizin yaptığı turşularda da bu görülür. Sıcak görmediği sürece bu mayalanma da sakınca yoktur, üzerinden alınarak temizlenebilir. Sıcak gördüğü taktirde kurtlanmaya kadar gider ve turşu bozularak yumuşar" diye konuştu.

Müşterilerden Kasım Kocabay ise çocukluğundan beri her çeşit turşuyu severek tükettiğini ve yemeklerin yanında mutlaka bulundurduğunu ifade ederek, "Her turşudan kilo kilo alıyorum, ayırt etmiyorum. Çocukluğumdan beri hepsini severek tüketirim" şeklinde konuştu.