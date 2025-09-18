Kim Milyoner Olmak İster’de 'Gazze’de her gün öldürülen çocuk sayısı' soruldu

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail, Gazze’ye düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarıyla şehri işgal ediyor, sivillerin can güvenliğini her gün tehdit ediyor.

Bombardımanlar ve çatışmalar sırasında binlerce kişi hayatını kaybetti; ölümler arasında en yüksek oranda çocuklar ve kadınlar bulunuyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE GAZZE SORUSU

7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen, Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında da Gazze konulu bir soru ekranlara yansıdı.

300 bin TL'lik soruya ulaşan yarışmacıya, “BM Güvenlik Konseyi toplantısında da açıklanan UNICEF verilerine göre, Ekim 2023’ten beri Gazze’de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?” sorusu yöneltildi.

Şıklarda ise 2, 4, 8, 28 seçenekleri yer aldı. Yarışmacının seçimi 28 oldu.

"BURADA HER SORUNUN DOĞRU CEVABI ALKIŞLANIR AMA BU DOĞRU CEVAP İÇİN ALKIŞ İSTEMİYORUZ"

Yarışma esnasında Oktay Kaynarca'nın, Gazze'de yaşananlar hakkında yaptığı yorum ise dikkat çekti.

Kaynarca şunları söyledi: