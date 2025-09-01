Kim Milyoner Olmak İster'de otomatik vites sorusu yarışmacıyı zorladı

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü, izleyicileri bir kez daha ekran başına topladı.

OTOMATİK VİTES SORUSUNDA TEREDDÜT YAŞADI

Bursa’da yaşayan ve e-ticaret sorumlusu olan 44 yaşındaki Candan Türk, Kim Milyoner Olmak İster’de otomatik vitesli otomobillerle ilgili bir soruda zor anlar yaşadı.

Soru, “Otomatik vitesli otomobillerde aracı boşa almak için vitesi hangi harfe getirmek gerekir?” şeklindeydi.

Otomatik vites araç kullanmadığını belirten Türk, "Ben R'ye getirdiğimi düşünüyorum. Ama otomatikte ne olduğunu bilmiyorum." dedi.

Yarışmacı daha sonra seyirciye sorma jokerini kullandı ve seyircilerin yüzde 62’si doğru cevap olan B şıkkını işaret etti.

DOĞRU CEVABIN YEŞİL IŞIĞI SEVİNÇ YAŞATTI

Seyirciye güvendiğini ve son kararının B şıkkı olduğunu söyleyen Türk'ün sunucu Oktay Kaynarca ile yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Yarışmacı Türk'ün yaşadığı tereddüt, doğru cevap olan B şıkkının yeşil yanmasıyla birlikte yerini sevince bıraktı.