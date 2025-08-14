Kışlık patlıcan hazırlamanın sırrı: Soğutup saklayın, kış boyu kullanın

Mevsiminde yetişen sebzeler, hem tazeliği hem de besin değeri açısından önem taşıyor.

Yaz aylarında sofraları süsleyen taze fasulye, domates ve patlıcan gibi ürünler, doğru yöntemlerle saklandığında kış aylarında da lezzetini koruyabiliyor.

Özellikle patlıcan, yazın taze taze tüketildiğinde büyük bir lezzet sunuyor. Ancak bu tadı kış boyunca da yaşamak isteyenler için önceden hazırlık yapmak şart.

Patlıcanları en taze şekilde saklamak için dikkat edilmesi gereken püf noktaları derledik.

KIŞLIK PATLICAN NASIL HAZIRLANIR?

Öncelikle patlıcanları yıkayıp saplarını ayıklayın ve yemeklik doğrayın. Üzerine bir tutam tuz ekleyip yaklaşık 15 dakika bekletin. Bu sırada domatesleri de aynı şekilde doğrayarak hazırlayın ve tuzlu patlıcanları yıkayıp süzdürün.

Bir tencereye biberleri ekleyin. Bu aşamada yağ kullanmanız gerekmez. Ardından patlıcan ve domatesleri tencereye ilave edin ve malzemeleri pişirmeye başlayın. Patlıcanlar hafifçe yumuşadığında karıştırıp tencereyi ocaktan alabilirsiniz.

Soğuyan patlıcanları buzdolabı poşetlerine yerleştirin ve dilerseniz porsiyonlara ayırın. Bu yöntem sayesinde kış boyunca patlıcanı yemeklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.