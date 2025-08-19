Kliması olan denesin: Bu yöntem faturayı düşürüyor

Kavurucu yaz günlerinde serinlemenin en kolay yolu olan klimalar, ay sonunda gelen elektrik faturalarıyla kullanıcıların yüzünü ekşitebiliyor.

Ancak enerji uzmanları, doğru kullanım alışkanlıklarıyla faturaların %30’a varan oranlarda düşürülebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, klimadan vazgeçmeden tasarruf sağlamanın birkaç basit adımla mümkün olduğunu ifade ediyor.

Zamanlamayı doğru ayarlayın

Uzmanlar, enerji tüketiminin en yüksek olduğu 16.00 – 20.00 saatleri arasında klimayı çalıştırmaktan kaçınılmasını öneriyor. Bu "puant" saatlerde klima kullanmak, birim maliyetleri artırarak faturayı yükseltiyor. Serinleme ihtiyacını bu saatlerin dışına kaydırarak tasarruf edebilirsiniz.

ECO modunu kullanın

Klimalarda bulunan "ECO" veya "Ekonomi" modu, kompresör ve fanın daha düşük devirde çalışmasını sağlıyor. Bu sayede konfor kaybı yaşanmadan enerji tüketimi ciddi oranda azalıyor.

Alternatif yöntemlerle klimanın yükünü hafifletin

Sıcak havalarda serinliği yalnızca klimaya bırakmak yerine bazı destekleyici çözümler kullanmak, enerji tasarrufunu artırıyor.

Bakımı ihmal etmeyin

Klimanın verimli çalışabilmesi için filtrelerin düzenli olarak temizlenmesi şart. Tozla kaplanan filtreler, hava akışını engelleyerek motorun daha fazla çalışmasına ve enerji tüketiminin artmasına yol açıyor. Periyodik bakımı yapılmayan bir klima, ne kadar tasarruflu kullanılırsa kullanılsın faturayı yükseltmeye devam ediyor.