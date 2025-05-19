İHA
Kocaeli'de acı ölüm..
Saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde bulunan Paşa Suyu Mesire Alanı’nda meydana gelen olayda, dereye giren 16 yaşındaki Arda Gürkan’dan bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Gürkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çocuğun ölümü yakınlarını yasa boğdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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