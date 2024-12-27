Kocaeli’de 5 kişinin yaşadığı ev küle döndü

İHA
Kocaeli’nin Kartape ilçesinde İbrikdere Mahallesi’nde, Hacı Arif Caddesi üzerinde bulunan yabancı uyruklu 5 kişinin yaşadığı tek katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
TEK KATLI EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangını fark eden vatandaşlar evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangının alevleri kısa süre içerisinde tek katlı evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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