Toplu Taşıma Kullananlara Müjde: 1 Ocak’ta Ücretsiz Olacak

- 1 Ocak'ta belirli raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
- Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı hatları hizmet verecek.
- Karar, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile açıklandı.
1 Ocak ücretsiz ulaşım olacak mı? sorusu yeni yıl yaklaşırken vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.
Toplu taşıma hatlarının ücretsiz olup olmayacağına ilişkin belirsizlik, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netlik kazandı.
Karara göre, yeni yılın ilk gününde belirlenen ulaşım ağlarında yolcular ücretsiz seyahat edebilecek.
Uygulama, milyonlarca vatandaşın 1 Ocak günü şehir içi ve şehirler arası ulaşımını daha kolay hale getirecek.
ÜCRETSİZ OLACAK TOPLU TAŞIMA HATLARI
1 Ocak 2026 Perşembe günü, belirli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.
Bu kapsamda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı, gün boyunca yolculara ücret alınmadan hizmet verecek.