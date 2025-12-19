MEB 2026 ortak sınav takvimi: 1. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 1. dönem 2. yazılı sınavları için geri sayım sürerken, öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı sınav takvimine çevirdi.

6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak ortak yazılı sınavların hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu.

MEB tarafından duyurulan resmi takvim doğrultusunda sınav günleri netleşirken, öğrenciler hazırlık planlarını bu tarihlere göre şekillendirmeye başladı.

Veliler ise sınav sürecini yakından takip ederek çocuklarının programlarını düzenliyor.

Peki, ortak sınavlar hangi günlerde yapılacak? İşte 2026 yılı 1. dönem 2. yazılı sınav tarihleri:

1. DÖNEM 2. YAZILI TARİHLERİ

illi Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yazılı sınav tarihleri belli oldu. Buna göre öğrencilerin yakından takip ettiği

1. dönem 2. yazılı sınavları, 22 Aralık 2025 ile 9 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Öte yandan ikinci döneme ilişkin sınav programı da açıklandı.

2. dönem 1. yazılı sınavları, Nisan 2026’da gerçekleştirilecek.

Takvime göre; 6. sınıf Türkçe dersi sınavı 7 Nisan Salı günü yapılırken, 6. ve 8. sınıf matematik sınavları 8 Nisan Çarşamba günü uygulanacak. 10. sınıf matematik dersi için sınav tarihi 9 Nisan Perşembe olarak belirlenirken, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı ise 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran ayında düzenlenecek.

Bu kapsamda, 7. sınıf matematik dersi sınavı 2 Haziran Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sınavı ise 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.