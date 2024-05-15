Kocaeli'de annesi içerdeyken evi yakan şahıs tutuklandı Kartepe ilçesinde içtiği alkolün etkisiyle annesinin de içeride olduğu sırada evi yakan Selim Yazıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Kocaeli'de alkollü şahıs dehşet saçtı..

Dün saat 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evde meydana gelen olayda, alkol aldığı iddia edilen Selim Yazıcı annesi K. Yazıcı’nın (75) içeride bulunduğu sırada bilinmeyen nedenle benzin döküp evi ateşe verdi.

Mahalleli kurtardı

Yangını fark eden mahallelinin müdahalesi sonucu Selim Yazıcı ve annesi K. Yazıcı evden çıkarılırken, büyüyen alevler ise bitişikte bulunan tek katlı eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Anne K. Yazıcı, tedbir amaçlı ambulansa alınırken, oğlu Selim Yazıcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yangın söndürülürken 2 ev de kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, 2 ev de kullanılamaz hale geldi. Gözaltına alınan Selim Yazıcı’nın emniyetteki ifadesinde evi yaktığını kabul ettiği ancak alkolün etkisi nedeniyle olayı ve neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen Yazıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İtfaiye erinin Türk bayrağını aldığı anlar

Öte yandan bir itfaiye erinin yanan evin duvarında bulunan Türk bayrağını aldığı anlar ise kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)