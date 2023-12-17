Haberler



İç Haber



Kocaeli'de kullandığı süpürge aracı gelin arabası oldu

Kocaeli'de kullandığı süpürge aracı gelin arabası oldu Kocaeli’de belediyenin mini süpürge aracının şoförü olan Türkan Baylan, aracı gelin arabası yaptı. Gelinlik ve damatlığıyla süpürge aracında gezen çifti görenler şaşkınlığını gizleyemedi.