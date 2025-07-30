Konya’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, saat 06.40’da Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremin derinliği ise 15.6 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem sonrası herhangi bir olumsuz yaşanmadı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ilgın'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ekiplerimizle iletişim halindeyiz, herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun." ifadesini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya şunları belirtti: