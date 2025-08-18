Korelilerin taktiği: Kulağınıza taktığınızda ödemler buhar oluyor

Kore’nin dünyaya yayılan güzellik sırlarına bir yenisi daha eklendi.

Cilt bakımında doğal çözümleriyle dikkat çeken Koreliler, bu kez yüzdeki şişliği azaltmaya yardımcı olduğu söylenen “lastik bant yöntemi” ile gündemde.

Kulak arkasına ya da çevresine takılan basit bir lastik, kan dolaşımını harekete geçirerek yüzdeki ödemin azalmasına destek oluyor. Böylece yüz hatları daha belirgin, cilt ise daha sıkı bir görünüme kavuşuyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu yöntem, estetik işlemlere başvurmadan doğal yollarla güzelleşmek isteyenlerin ilgisini çekti.

LASTİK TAKTİĞİ

Bu yöntemde, esnek bir lastik ya da özel bant kulağa geçirilerek belirli bir süre bekletiliyor. Uzmanlara göre hafif baskı, lenf akışını hızlandırarak yüzdeki ödemin azalmasına yardımcı oluyor. Böylece şişlikler giderilirken, kan dolaşımı artıyor ve cilt daha canlı bir görünüme kavuşuyor.

Koreli güzellik uzmanları, uygulamanın özellikle “küçük yüz” ve belirgin hatlar isteyenler için tercih edildiğini söylüyor. Ayrıca yöntem, yüz kaslarını gevşeterek daha ince ve estetik bir görünüm sağlayabiliyor.

Ancak lastiğin çok sıkı olması dolaşımı engelleyebilir ve rahatsızlık verebilir. Bu nedenle hafif baskı yeterli görülüyor. Keskin ya da tahrişe yol açabilecek malzemelerden uzak durmak gerekiyor.