Kütahya’da apartman dairesinde yangın: 5 kişi kurtarıldı

Kütahya’da Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BİNADA MAHSUR KALAN BİRİ BEBEK 5 KİŞİ KURTARILDI

Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, evde bulunan bazı kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan biri bebek 5 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.