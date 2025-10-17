KYK Burs ve Kredi Sonuçları 2025: Ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan KYK burs ve kredi başvuruları, 13 Ekim 2025 itibarıyla başlamıştı.

Başvurular hala devam ediyor ve binlerce öğrenci gelecek eğitim desteği için başvurusunu yaptı. Ancak bugün itibarıyla başvuru süresi sona eriyor.

Öğrenciler, başvuruların tamamlanmasının ardından “KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB kaynaklarına göre başvurular 13 Ekim’de başladı ve 17 Ekim 2025’te sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Geçmiş yıllarda sonuçlar, başvuruların kapanmasının ardından 1–2 hafta içinde duyuruluyordu. Bu yıl için de benzer bir sürecin uygulanması bekleniyor.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de öğrenciler, Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başı civarında sonuçların açıklanmasını bekliyor. Net tarih için gözler GSB’den gelecek duyurularda olacak.

GÜNCEL KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

Önlisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL