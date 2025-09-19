KYK yemek ücretleri 2025: GSB KYK yemek ve kahvaltı ücretli mi, ne kadar?

2025-2026 eğitim öğretim yılına girerken, KYK yurtlarındaki yemek ücretleri öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurtlarda kalan öğrencilere günlük iki öğün yemek desteği sağlıyor. Bu kapsamda öğrenciler, sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini parmak izi sistemiyle alabiliyor.

Yetkililer, yemek fiyatlarının piyasa ortalamasının en az %35 altında tutulduğunu ve hijyen koşullarının düzenli olarak denetlendiğini belirtiyor.

Ancak öğrenciler, menü dışı ürünler veya ekstra seçeneklerde kendi bütçelerinden ödeme yapabiliyor.

Peki KYK yurtlarında yemekler ücretli mi? GSB KYK yemek ve kahvaltı ücretleri ne kadar?

2025 KYK YEMEK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilere günlük toplam 200 TL tutarında beslenme yardımı sağlıyor.

Buna göre, kahvaltı için 65 TL, akşam yemeği için ise 135 TL destek veriliyor. Öğrenciler yemeklerini parmak izi sistemi ile alabiliyor.

Ancak menü dışı tercih edilen ürünler veya ekstra yiyeceklerde, öğrencilerin kendi bütçelerinden ödeme yapmaları gerekiyor.

Yetkililer, KYK yemeklerinin piyasa fiyatlarının en az %35 altında sunulduğunu ve hijyen koşullarının düzenli olarak denetlendiğini belirtiyor.

Ayrıca, yurtlarda barınan ve yurt ücreti ile güvence bedeli ödemeyen öğrencilere, günlük toplam 220 TL beslenme yardımı sağlanıyor.