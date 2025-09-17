KYK yurt değiştirme 2025: KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin odağı şimdi yurt nakil sürecine kaydı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki yurtlarda kalan ve farklı bir yurda geçmek isteyen öğrenciler, başvurularını E-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor.

Peki, KYK yurt nakil başvuruları ne zaman başlıyor ve adım adım nasıl yapılacak?

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYGM yurt nakil süreci, öğrencilerin eğitim hayatındaki değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanıyor.

Öğrenciler, belirlenen tarihlerde E-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı sistemine giriş yaparak nakil taleplerini iletebiliyor.

Nakil başvurularının kabul edilmesi için hedeflenen yurtta boş kontenjan bulunması gerekiyor. Boş kontenjan yoksa, talep sisteme kaydedilse de işlem başlamıyor. Bu nedenle öğrencilerin başvurularını mümkün olduğunca erken yapmaları öneriliyor.

Başvurular, sisteme iletildiği tarihten itibaren işleme alınır. Sonuçların açıklanma süresi ise öğrencinin durumuna göre değişiklik gösterebilir.

ADIM ADIM YURT NAKİL BAŞVURUSU

Online başvuru yapmak isteyen öğrenciler, E-Devlet’te Yurt Nakil işlemleri sekmesine girerek süreci başlatabilir. İşlem adımları şunları içeriyor:

Yurt İzin Alma

Yurt Öneri/Şikayet/Talep

Yurt Nakil

Yurt Kayıp Silme Talebi

Katıldığım Etkinlikler

Yurt Yemek Takip

Nakil başvuruları sistem üzerinden kolayca tamamlanabiliyor. Ancak acil durumlarda veya sistem bakımdayken, öğrencilerin bağlı bulundukları yurt müdürlükleriyle iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.