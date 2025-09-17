Abone ol: Google News

KYK yurt değiştirme 2025: KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, mevcut yurtlarının konumu veya diğer koşullarından memnun olmadıklarında yurt değiştirme seçeneklerini araştırıyor. Peki, yurt nakil işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 09:21
KYK yurt değiştirme 2025: KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin odağı şimdi yurt nakil sürecine kaydı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki yurtlarda kalan ve farklı bir yurda geçmek isteyen öğrenciler, başvurularını E-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor.

Peki, KYK yurt nakil başvuruları ne zaman başlıyor ve adım adım nasıl yapılacak? 

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYGM yurt nakil süreci, öğrencilerin eğitim hayatındaki değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanıyor.

Öğrenciler, belirlenen tarihlerde E-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı sistemine giriş yaparak nakil taleplerini iletebiliyor.

Nakil başvurularının kabul edilmesi için hedeflenen yurtta boş kontenjan bulunması gerekiyor. Boş kontenjan yoksa, talep sisteme kaydedilse de işlem başlamıyor. Bu nedenle öğrencilerin başvurularını mümkün olduğunca erken yapmaları öneriliyor.

Başvurular, sisteme iletildiği tarihten itibaren işleme alınır. Sonuçların açıklanma süresi ise öğrencinin durumuna göre değişiklik gösterebilir.

ADIM ADIM YURT NAKİL BAŞVURUSU

Online başvuru yapmak isteyen öğrenciler, E-Devlet’te Yurt Nakil işlemleri sekmesine girerek süreci başlatabilir. İşlem adımları şunları içeriyor:

  • Yurt İzin Alma
  • Yurt Öneri/Şikayet/Talep
  • Yurt Nakil
  • Yurt Kayıp Silme Talebi
  • Katıldığım Etkinlikler
  • Yurt Yemek Takip

Nakil başvuruları sistem üzerinden kolayca tamamlanabiliyor. Ancak acil durumlarda veya sistem bakımdayken, öğrencilerin bağlı bulundukları yurt müdürlükleriyle iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

