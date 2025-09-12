KYK yurt taahhütname onayı 2025: Nasıl yapılır ve son tarih ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 KYK yurt başvuru sonuçlarını duyurdu.

Yurt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen süre içinde taahhütnamelerini onaylamak zorunda.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, başvuru sonuçlarının erişime açıldığını ve öğrencilerin mağdur olmamaları için taahhütname onay süresine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Peki, yurt taahhütname onayı nasıl yapılacak?

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI SON TARİH NE ZAMAN?

2025 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, yurt hakkı kazanan öğrenciler için taahhütname onayı süresi 13 Eylül saat 23.00’te sona eriyor. Öğrencilerin mağdur olmaması için bu süreye dikkat etmesi gerekiyor.

YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası aracılığıyla şube, ATM, internet bankacılığı veya E-Ödeme (https://kyk.ziraatbank.com.tr/) yollarından ilk kayıt ücretinizi yatırın.

Ödemenizi tamamladıktan sonra E-Devlet kapısı üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" menüsü altındaki "Yurt Taahhütname" sekmesinden onayınızı yapın.

Bu iki adımı tamamladığınızda yurt kayıt işlemleriniz resmi olarak tamamlanmış olacak.

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI E-DEVLET EKRANI