Libya üzerinden geliyor! Saat verildi: Alerjisi olanlar dikkat!

Libya kaynaklı yoğun toz taşınımı önümüzdeki saatlerden itibaren Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayacak.

Yapılan uyarılarda, özellikle belirtilen saat aralığında hava kalitesinin düşeceği ve çamur yağışı bekleneceği belirtildi.

Uzmanlar, kronik solunum yolu rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

21.00 - 01.00 ARASI DİKKAT!

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla bu akşam çamur yağmuru beklendiğini duyurdu.

Paylaşımında, "Libya'dan gelen çöl tozları an itibarıyla İstanbul'a giriyor. Bu akşam 21.00-01.00 arası çamur yağmuru bekliyoruz. Bu süreçte gözlerde batma, hapşırma, boğazda acı, baş ağrısı gibi etkiler olabilir." ifadelerini kullandı.