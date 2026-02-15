Van'da kar nedeniyle 76 yerleşim yerinin yolu kapandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van'da bir hafta aradan sonra önceki gün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 6, Başkale'de 11 Çatak'ta 8, Erciş'te 3, Gevaş'ta 5, Gürpınar'da 20, Özalp'ta 18 ve Saray ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

VATANDAŞLARIN KARLA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalara devam ediyor.

Ocak ayından bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte Çaldıran ilçesinden sonra en çok yağışı alan Bahçesaray ilçesinde, vatandaşların karla mücadelesi devam ediyor.

KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi sakinleri, evlerinin damlarında biriken 1 metrelik kar kütlelerini küreklerle temizlemeye çalışıyor.

Mahalle sakinleri, kar yığınlarını güçlükle temizlediklerini söyledi.

Öte yandan, büyükler karla mücadele yaparken çocuklar ise karın keyfini çıkardı.