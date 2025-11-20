Liste güncellendi: İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar…

- Otomatik vitesli araçlar, Türkiye'de yoğun talep görüyor.
- Bu ilgi, uygun fiyatlı otomatik araçların listesinin dikkat çekmesine yol açtı.
- Listede Hyundai i10'dan BMW 120'ye kadar geniş bir fiyat aralığı mevcut.
Otomobil piyasasında son yılların en belirgin değişimi, otomatik vitesli araçlara olan ilginin hızla yükselmesi oldu.
Bu değişimin arkasındaki en büyük neden, sürücülere sağladığı konfor ve özellikle büyük şehirlerde yoğun trafikte sunduğu kullanım kolaylığı.
Piyasadaki bu yoğun ilgi otomatik vitesli uygun fiyatlı sıfır araçların da listesini merak konusu haline getirdi.
İşte piyasada dikkat çeken uygun fiyatlı otomatik vitesli araç seçenekleri…
EN UCUZ SIFIR OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLAR
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump: 1.203.000 TL
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1.260.000 TL
Citroen e-C3: 1.375.000 TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style: 1.495.000 TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.536.000 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT: 1.585.000 TL
Dacia Sandero Stepway Expression TCe 90 Auto: 1.600.000 TL
BYD Dolphin 150 kW: 1.610.000 TL
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8: 1.648.000 TL
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.649.200 TL
Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR: 1.689.900 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.750.000 TL
Honda Jazz Elegance: 1.730.000 TL
SsangYong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli: 1.780.000 TL
Ford Puma Titanium SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik: 1.784.800 TL
Togg T10X V1: 1.862.000 TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna: 1.874.300 TL
Peugeot E-208: 1.922.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro Max: 1.999.000 TL
Jaecoo Revive: 2.170.000 TL
Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale: 2.273.468 TL
MG Yeni HS: 2.380.000 TL
Cupra Formentor: 2.571.000 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG: 2.130.000 TL
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3.063.320 TL
Mercedes A200 AMG: 3.170.000 TL
BMW 120: 3.413.900 TL