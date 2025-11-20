Liste güncellendi: İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomobil piyasasında son yılların en belirgin değişimi, otomatik vitesli araçlara olan ilginin hızla yükselmesi oldu.

Bu değişimin arkasındaki en büyük neden, sürücülere sağladığı konfor ve özellikle büyük şehirlerde yoğun trafikte sunduğu kullanım kolaylığı.

Piyasadaki bu yoğun ilgi otomatik vitesli uygun fiyatlı sıfır araçların da listesini merak konusu haline getirdi.

İşte piyasada dikkat çeken uygun fiyatlı otomatik vitesli araç seçenekleri…

EN UCUZ SIFIR OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLAR

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump: 1.203.000 TL

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1.260.000 TL

Citroen e-C3: 1.375.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style: 1.495.000 TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.536.000 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT: 1.585.000 TL

Dacia Sandero Stepway Expression TCe 90 Auto: 1.600.000 TL

BYD Dolphin 150 kW: 1.610.000 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8: 1.648.000 TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.649.200 TL

Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR: 1.689.900 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.750.000 TL

Honda Jazz Elegance: 1.730.000 TL

SsangYong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli: 1.780.000 TL

Ford Puma Titanium SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik: 1.784.800 TL

Togg T10X V1: 1.862.000 TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna: 1.874.300 TL

Peugeot E-208: 1.922.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max: 1.999.000 TL

Jaecoo Revive: 2.170.000 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale: 2.273.468 TL

MG Yeni HS: 2.380.000 TL

Cupra Formentor: 2.571.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG: 2.130.000 TL

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3.063.320 TL

Mercedes A200 AMG: 3.170.000 TL

BMW 120: 3.413.900 TL