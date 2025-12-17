SGK 72 ilacı daha karşılayacak: Aralarında kanser ilaçları da var Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ilaç geri ödeme listesinde kapsamlı bir güncellemeye gittiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeyle 72 yeni ilaç SGK’nın geri ödeme kapsamına alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilaç geri ödeme sisteminde kapsamı genişleten yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan güncellemeyle birlikte toplam 72 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi. Böylece birçok hastalık grubunda tedaviye erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Geri ödeme listesine 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı ve 2 MS ilacı eklendi. Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu kapsamda, 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

