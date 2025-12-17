Abone ol: Google News

Uludağ değil, Courchevel hiç değil! Türkiye'nin saklı kış manzarası...

Kar yağışıyla beyaza bürünen Ilgaz Dağı, havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara ise kar sevenleri büyüledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 15:54
Uludağ değil, Courchevel hiç değil! Türkiye'nin saklı kış manzarası...
  • Ilgaz Dağı, yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
  • Kar manzaraları ve zengin doğasıyla dikkat çekti.
  • Havadan görüntülenen Ilgaz, kar severleri büyüledi.

Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan ve "Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle türkülere konu olan Ilgaz Dağı, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkat çeken Ilgaz ormanlarında kar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Beyaza bürünen Ilgaz Dağı, havadan görüntülendi.

İç Haber Haberleri