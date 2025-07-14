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Malatya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü oto yıkamaya daldı: 8 yaralı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne girdi. Kazada 8 kişi yaralandı.

İHA İHA
14.07.2025 05:56
Malatya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü oto yıkamaya daldı: 8 yaralı

Gece saat 02.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde, Zonguldak'tan Batman'a seyir halinde olan Tokat Yıldızı firmasına ait 26 yolcu ile 3 mürettebatın bulunduğu S.D. (52) yönetimindeki 60 AY 808 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına daldı.

8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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