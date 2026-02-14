Malatya'da zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

- Malatya'da Emrah Erol, fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
- Hastanede hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Toptaş Mahallesi'nde evinin bahçesinde arkadaşıyla ateş yakan Emrah Erol (39), aldığı bir madde sonrası fenalaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı.
Emrah Erol'un cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.