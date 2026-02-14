Abone ol: Google News

Malatya'da zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Malatya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan şahıs yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 03:24
Malatya'da zehirlenen şahıs hayatını kaybetti
  • Malatya'da Emrah Erol, fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
  • Hastanede hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Toptaş Mahallesi'nde evinin bahçesinde arkadaşıyla ateş yakan Emrah Erol (39), aldığı bir madde sonrası fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı.

Emrah Erol'un cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

