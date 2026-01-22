Mardin'de dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı

- Mardin Midyat'ta dağlık alanda mahsur kalan bir keçi için AFAD ekipleri harekete geçti.
- Sarp arazide yapılan kurtarma operasyonu sonucu keçi sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.
- Keçi, sahibine teslim edildi.
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi kırsalında, dağlık alanda mahsur kaldığı belirlenen keçi için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası Mardin AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi.
ZORLU ARAZİDE BAŞARILI KURTARMA
Sarp ve engebeli arazide gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, mahsur kaldığı noktadan güvenli şekilde çıkarılan keçinin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Kurtarma operasyonunun ardından hayvan sahibine teslim edildi.