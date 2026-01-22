Abone ol: Google News

Mardin'de dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Midyat ilçesinde sarp arazide mahsur kalan bir keçi, yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 14:12
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi kırsalında, dağlık alanda mahsur kaldığı belirlenen keçi için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası Mardin AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi.

ZORLU ARAZİDE BAŞARILI KURTARMA

Sarp ve engebeli arazide gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, mahsur kaldığı noktadan güvenli şekilde çıkarılan keçinin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Kurtarma operasyonunun ardından hayvan sahibine teslim edildi.

