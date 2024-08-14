Mardin'de otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

İHA
Mardin-Diyarbakır yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
FECİ KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını belirledi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış