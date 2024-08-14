Mardin'de otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
İHA

Mardin- yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)