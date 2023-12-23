Marmara Üniversitesi öğrencileri Filistinli küçük Rim'i andı İsrail tarafından şehit edilen 3 yaşındaki Filistinli küçük Rim'in doğum günü 23 Aralık'ın Dünya Şehit Çocuklar Günü ilan edilmesi için Marmara Üniversitesi öğrencileri, duygulandıran bir video paylaştı.

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ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de uyguladığı soykırım ve işgal devam ediyor. Katledilen 20 binden fazla insanın yarısına yakını çocuklar.

İsrail'in kendini savunmaktan çok bir soykırıma giriştiğini dünyaya haykırmak için Türkiye'de de birçok etkinlik düzenleniyor.

Filistinli küçük şehit Rim, doğum gününde anıldı

Henüz 3 yaşındayken İsrail tarafından şehit edilen Filistinli küçük Rim'in doğum günü olan 23 Aralık tarihi, İsrail tarafından katledilen tüm masum Filistinli çocuklar için Dünya Şehit Çocuklar Günü olarak ilan edilmek isteniyor.

Bu bağlamda farkındalık oluşturmak amacıyla Marmara Üniversitesi Ak Parti Teşkilatı Göztepe Kampüsü'nde anlamlı bir çalışma yaptı.

"Gökten Bomba Değil Oyuncak Yağsın!”

"Gökten Bomba Değil Oyuncak Yağsın!” başlığıyla öğrenciler tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı ve izleyenleri duygulandırdı.