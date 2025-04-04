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AA

Muğla'nın Marmaris ilçesi, kruvaziyer turizmi için önemli bir liman görevi görüyor.

"Astoria Grande" adlı kruvaziyer ile birlikte Marmaris'e sezonun ilk yolcuları geldi.

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştı.

756 RUS TURİST GELDİ

Bodrum Cruise Port Limanı'ndan gelen kruvaziyerde, çoğunluğu Rus 756 yolcu ile 432 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Geminin, gece saatlerinde Antalya'ya hareket edeceği öğrenildi.

60 KRUVAZİYER BEKLENİYOR

Marmaris Cruise Port Genel Müdürü Murat Tugay, gazetecilere, yılın ilk gemisini ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ve Marmaris çarşısındaki ekonomik hareketliliğe olumlu katkı sağladığını görmekten memnun olduklarını söyledi.

2025 yılı değerlendirmesinde bulunan Tugay, "Bu yıl limanımıza toplamda 60 kruvaziyer gemisinin uğrayacağını öngörüyoruz. Özellikle, ilk kez Marmaris’e gelecek yeni kruvaziyer gemileri, önümüzdeki yıllarda da bu olumlu artışın süreceğinin bir göstergesi. Marmaris'in kruvaziyer turizmi açısından daha da cazip hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Tugay, 6-7 Mayıs'ta Girit Adası'nda düzenlenecek Posidonia Deniz Turizm Forumu'nda kruvaziyer firma temsilcileri ile bir araya gelerek bölgenin tanıtım faaliyetlerine devam edeceklerini, forumda stant açan tek Türk limanı olacaklarını dile getirdi.

Marmaris-Rodos hattında artan sefer sayıları ve kapıda vize uygulamasının bu yıl içinde uzatılmasının yolcu sayısını da arttıracağına dikkati çeken Tugay, Marmaris'in yalnızca bir yolcu limanı değil, ülkeye yük gemileriyle taşınan yatların giriş noktalarından biri olduğunu belirtti.